Pinamonti, si blocca l’affare con l’Atalanta? Presto incontro tra le parti

Pinamonti continua a scegliere l’Atalanta tra le tante offerte ricevute, una su tutte quelle del Monza. L’Inter attende.

PRESTO NUOVO INCONTRO – Andrea Pinamonti ha scelto di voler vestire la maglia dell’Atalanta, che a sua volta, però, aspetta di poter liberare almeno uno tra Luis Muriel e Duvan Zapata. L’Inter dal canto suo chiede almeno 20 milioni per il cartellino del giocatore, e tra i club interessati il Monza è l’unica squadra che si è avvicinata a quella cifra. L’ex centravanti dell’Empoli è sempre più deciso, e da oggi ogni momento può essere buono per l’incontro tra le due società per cercare di sbloccare l’affare.