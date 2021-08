Pinamonti sempre destinato all’Empoli: Cutrone non lo esclude – Sky

Nonostante l’arrivo di Patrick Cutrone all’Empoli (vedi articolo), non si chiude la trattativa con l’Inter per l’arrivo di Andrea Pinamonti. A confermarlo è Luca Marchetti di “Sky Sport”.

SEMPRE IN USCITA – Tra Inter ed Empoli non si spegne la trattativa per la cessione ai toscani di Andrea Pinamonti. Una possibilità che si era paventata oggi, dopo l’arrivo ufficiale di Patrick Cutrone alla squadra allenata da Aurelio Andreazzoli. Queste le parole di conferma di Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato di “Sky Sport”: «Pinamonti è in uscita, andrà all’Empoli. Peraltro i toscani hanno preso Cutrone, anche se questo non esclude l’arrivo dell’attaccante nerazzurro».