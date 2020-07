Pinamonti seguito anche dalla Juventus, l’Inter però ha una priorità – CdS

Andrea Pinamonti, attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter e ceduto al Genoa la scorsa estate, negli ultimi dieci giorni ha trovato tre volte la via del gol. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” Inter e Juventus seguono la vicenda, ma i nerazzurri avrebbero una priorità sul giocatore.

GENTLEMENT AGREEMENT – Andrea Pinamonti la scorsa stagione è stato ceduto al Genoa a titolo definitivo per 15 milioni, l’Inter però ha comunque ottenuto attraverso un “gentlement agreement” la possibilità di poterlo riacquistare a 21 milioni. La società di Viale della Liberazione però, come sottolineato dalla rosa, al momento non sembrerebbe essere particolarmente interessata al ragazzo, ecco perché potrebbe inserirsi la Juventus che avrebbe già contattato il suo procuratore: Mino Raiola. Il club bianconero potrebbe decidere di acquistare il calciatore e lasciarlo ancora un anno in prestito al Genoa: si attende la fumata bianca, considerando però l’ingaggio comunque importante di circa 2 milioni a stagione. Se Genoa e Juventus non dovessero trovare l’accordo, l’Inter potrebbe comunque rinnovare il gentlement agreemenent fino al 2021.