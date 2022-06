Pinamonti, scenario post Inter: Monza non convince ma un’altra fa sul serio

Il futuro di Pinamonti sembra essere lontano dall’Inter. Sul giocatore, c’è il forte interesse del Monza che però non entusiasma, ad oggi, il giocatore. Un’altra squadra di Serie A fa sul serio

INTERESSE − L’Inter dovrà fare cassa per riequilibrare il bilancio con i famosi 60-70 milioni di attivo. Per forza di cose, Pinamonti sarà uno dei nomi gettonati per raggiungere l’obiettivo. Secondo Sportitalia mercato, la valutazione dei nerazzurri è di circa 18-20 milioni di euro con il giocatore corteggiato, ad oggi, da tre squadre di Serie A: Monza, Fiorentina e Torino. Sul Monza, l’interesse dei brianzoli è forte ma lo stesso giocatore non sembra essere molto convinto. La Fiorentina, invece, ha deciso di fare sul serio con Italiano che lo vede nel suo tridente offensivo. Più defilato il Torino.