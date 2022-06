Pinamonti, scatto Monza! Si unisce alle altre operazioni con l’Inter? – Sky

Pinamonti torna all’Inter dal prestito a Empoli, ma solo di passaggio. Di Marzio, nella parte finale di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, segnala come ci sia il Monza sull’attaccante classe ’99.

SCATENATI SUL MERCATO – Il Monza è atteso dalla sua prima storica stagione in Serie A, dopo la promozione conquistata lo scorso 29 maggio. Per presentarsi ai nastri di partenza vuole fare un mercato di un certo livello e l’Inter sembra essere una delle opzioni principali. Gianluca Di Marzio annuncia come i brianzoli siano su Andrea Pinamonti, attaccante che tornerà dal prestito all’Empoli. Si aggiungerebbe, nel caso, alle altre operazioni come per esempio quella riguardante Stefano Sensi (vedi articolo).