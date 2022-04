Pinamonti-Scamacca, uno un ‘fenomeno’, uno no. Ma i numeri dicono altro

L’Inter oggi si appresta a lasciare Milano per raggiungere Bologna e giocare il recupero della 20′ giornata. Una partita decisiva perché se ci saranno i tre punti arriverà il primo posto in classifica. Intanto si parla molto di calciomercato e c’è da capire perché tra Pinamonti e Scamacca, uno è scarso e uno è un fenomeno.

DISPARITA’ – L’Inter ha vinto contro la Roma e continua ad avere il destino tra le proprie mani. Domani c’è la sfida al Bologna che potrebbe consegnare il primo posto ai nerazzurri. Intanto si parla di calciomercato, come sempre, e c’è da capire una situazione: si parla di Scamacca in orbita Inter con prezzi folli mentre Pinamonti, ora in prestito dall’Inter all’Empoli, è considerato uno scarso con una valutazione bassissima. Andiamo con ordine. Scamacca ha giocato in Serie A, in questa stagione, 32 partite segnando 13 reti e fornendo 0 assist. Pinamonti invece, in maglia Empoli, ha giocato una gara in più, 33 e ha segnato 12 gol con 2 assist forniti ai compagni. La valutazione di entrambi? Pinamonti poco più di 15 mln (anche se l’Inter ha alzato un po’ l’asticella, vedi articolo) mentre Scamacca non meno di 40 milioni. Inter, ma per queste cifre, non è meglio investire su chi si conosce e ha già vinto uno scudetto da comprimario a Milano?