Pinamonti, Satriano e non solo: futuro all’Inter da definire. Due scenari – TS

L’Inter, nel corso del mercato estivo, rivoluzionerà il reparto offensivo (vedi articolo). L’edizione odierna di Tuttosport pone l’attenzione sul futuro di Andrea Pinamonti, Martin Satriano e Sebastiano Esposito, attualmente in prestito ma che, a fine stagione, rientreranno ad Appiano

FUTURO – L’Inter lavorerà molto in estate sul mercato, specialmente per quello che concerne il reparto offensivo. In attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez, la dirigenza nerazzurra dovrà definire il futuro di tre giovani prospetti, attualmente in prestito ma che, a fine stagione, torneranno a Milano: Andrea Pinamonti, Martin Satriano e Sebastiano Esposito. Tutti e tre, scrive Tuttosport, verranno attentamente valutati per poi stabilirne il futuro. Verrà deciso se puntare su di loro in futuro o se verranno utilizzati come pedine per eventuali affari di mercato.

Fonte: Tuttosport – F.M