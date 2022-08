Pinamonti, il Sassuolo è forte sull’attaccante ma l’Inter non fa sconti − SI

Pinamonti rimane in uscita dall’Inter. Su di lui c’è forte il Sassuolo che presto potrebbe cedere Giacomo Raspadori. Il Napoli è vicino all’attaccante della Nazionale

FORTE PRESSING − Andrea Pinamonti lascerà l’Inter quest’estate: poco ma sicuro. I nerazzurri però non sono disposti a concedere sconti: venti milioni di euro la valutazione richiesta. Sul giocatore c’è forte il Sassuolo che si prepara a far uscire Raspadori. In serata, come riporta Sportitalia mercato, c’è stato un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali. Si può chiudere nei prossimi giorni. Se il Sassuolo dovesse cedere il centravanti della Nazionale, si fionderebbe su Pinamonti.