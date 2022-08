Pinamonti-Sassuolo, alcuni dettagli da chiarire. Inter, diversi scenari – SI

Pinamonti al Sassuolo è in dirittura d’arrivo con visite mediche già programmate (vedi articolo). Palmeri – intervenuto nel corso della diretta di Sportitalia -, fa il punto su alcuni dettagli dell’affare nonché sugli scenari che potrebbero aprirsi in casa Inter

SCENARI – Andrea Pinamonti andrà al Sassuolo che garantisce all’Inter i 20 milioni di euro richiesti. Secondo Tancredi Palmeri, questo apre diversi scenari: «Si attende la chiusura definitiva dell’affare per capire se c’è una percentuale sulla rivendita o se l’Inter ha fatto apporre un diritto di recompra e quindi in questo caso su una trentina di milioni. Intanto 20 milioni era la cifra richiesta dall’Inter, cifra che avrà. Questo apre diversi scenari: se il PSG rimane fermo sui suoi 50 milioni per Skriniar e il Chelsea non si muove dai 30 per Dumfries, c’è da vedere se questi 20 per Pinamonti permettono all’Inter di respirare al punto tale di non dover scendere a patti o se anche così dovrà comunque rinunciare a uno dei due. Ricevere i 20 per Pinamonti al 10 agosto comunque è una variabile che fino a qualche giorno fa non era per niente garantita».