Pinamonti saluta l’Inter a titolo definitivo e resta in Serie A: si chiude! – SM

Pinamonti dopo l’ottima stagione disputata con l’Empoli, lascia l’Inter a titolo definitivo. L’attaccante ha scelto la sua prossima destinazione, che sarà ancora una volta in Serie A. Secondo Sportmediaset l’affare è addirittura in chiusura.

AFFARE FATTO – Andrea Pinamonti dopo i tredici gol realizzati con la maglia dell’Empoli e la salvezza conquistata in anticipo nell’ultima stagione, è pronto a dire addio all’Inter a titolo definitivo. Sul tavolo una trattativa con il Monza che intende acquistare il centravanti classe 1999. Le pretendenti per Pinamonti non mancano, a partire dalla Fiorentina, ma la strategia della società biancorossa è quella di una trattativa lampo con l’Inter con 19 milioni di euro da mettere sul piatto e subito, senza aspettare i mesi estivi.

Fonte: Sportmediaset