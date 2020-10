Pinamonti, salta scambio con Gervinho: intesa Inter-Parma difficile – Sky

Secondo quanto riporta il giornalista sportivo Manuele Baiocchini di “Sky Sport”, è saltata l’ipotesi di uno scambio tra Inter e Parma che avrebbe visto coinvolti Andrea Pinamonti e Gervinho (vedi articolo)

SCAMBIO SALTATO – Uno scambio saltato ancora prima di iniziare. Inter e Parma avevano infatti paventato l’ipotesi di scambiarsi Andrea Pinamonti e Gervinho. L’ostacolo più grande però è la mancanza di tempo utile per cercare di far quadrare delle cifre che, al momento, non si incastrano come necessario per le due società.