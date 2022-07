Pinamonti, Salernitana non convince! Attesa per Atalanta e non solo – TS

Andrea Pinamonti è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Secondo Tuttosport, Inter e Salernitana hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’attaccante che, però, preferisce aspettare l’Atalanta

SCELTA – Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport nelle ultime ore Inter e Salernitana hanno trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore: i granata sono disposti a versare nelle casse nerazzurre circa 20 milioni. Nel club campano l’attaccante avrebbe il posto da titolare assicurato, ma la soluzione campana non convince Pinamonti che, al momento, continua ad allenarsi ad Appiano Gentile in attesa di proposte più in linea con le sue ambizioni. Proposte che potrebbero arrivare da Atalanta e Sassuolo: i due club, però, prima di formulare un’offerta all’Inter hanno bisogno di sfoltire i rispettivi reparti offensivi. Nel caso degli orobici sarà necessaria la partenza di Muriel, nel caso dei neroverdi quella di Raspadori.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna