Pinamonti-Salernitana no (per ora) ma un’alternativa si sfila. Ne restano 3

Pinamonti per il momento ha detto no alla Salernitana (vedi articolo), ma secondo Sportitalia non è definitivo. Il giornalista Longari parla di tre alternative per l’attaccante dell’Inter, con una quarta che si sta sfilando.

IN USCITA – Andrea Pinamonti è uno dei giocatori che l’Inter può cedere quest’estate (vedi articolo). La società aveva raggiunto un accordo con la Salernitana, per una cessione a titolo definitivo che avrebbe portato venti milioni nelle casse del club. Il giocatore oggi ha detto no, ma secondo Sportitalia non è definitivo. La trattativa resta in piedi, stando al giornalista Gianluigi Longari, ma Pinamonti vuole aspettare per vedere se altri si fanno avanti. Il Sassuolo, venduto Gianluca Scamacca al West Ham, ha virato su Lorenzo Lucca del Pisa. Restano l’Atalanta, il Monza che per ora pensa ad altro (vedi articolo) e il Torino che deve sempre trovare un sostituto di Andrea Belotti. Pinamonti potrebbe riconsiderare la Salernitana più avanti, ma per le altre c’è da trovare l’accordo con l’Inter.