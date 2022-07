Pinamonti alla Salernitana, l’Inter è già d’accordo! Manca un tassello − Sky

Pinamonti alla Salernitana, affare che potrebbe concludersi nelle prossime ore. L’Inter ha già trovato un accordo con il club campano. C’è un ultimo tassello da sistemare

COSA MANCA − Pinamonti è vicinissimo alla cessione. L’attaccante, lo scorso anno all’Empoli, è finito nel mirino della Salernitana. Luca Cilli di Sky Sport fa il punto sulla situazione: «Andrea Pinamonti è in uscita dall’Inter. Il club nerazzurro ha trovato un accordo di massima con la Salernitana. Manca però un ultimo tassello da sistemare, non di poco conto: ovvero il sì del giocatore. Nel momento in cui arriverà il via libera dell’attaccante, la trattativa si potrà concludere».