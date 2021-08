Pinamonti e Salcedo fanno spazio nell’attacco dell’Inter: mete ormai definite – Sky

Pinamonti è in procinto di lasciare nuovamente l’Inter. E con lui anche Salcedo. Secondo il giornalista Di Marzio, protagonista di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24, ormai non ci sono più grossi dubbi sulla destinazione dei due giovani attaccanti nerazzurri

DOPPIO ARRIVEDERCI – L’Inter da una parte pensa agli acquisti in attacco, magari non solo uno ma addirittura due (vedi aggiornamento). E dall’altra lavora in uscita. A salutare nei prossimi giorni saranno Andrea Pinamonti ed Eddie Salcedo, che resteranno in Serie A. Il classe ’99 è destinato all’Empoli, mentre il classe 2001 farà ritorno al Genoa. A riportarlo è Gianluca Di Marzio in chiusura di “Calciomercato L’Originale” su Sky Sport 24. Entrambi i giovani attaccanti si trasferiranno in prestito. Senza Pinamonti né Salcedo l’attacco dell’Inter sarà ridotto ai minimi termini a livello numerico: solo tre attaccanti più il giovane Martin Satriano, ormai promosso in Prima Squadra.