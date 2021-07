Pinamonti in ritiro con l’Inter, ma conferma non scontata: una richiesta – SI

Pinamonti è da giovedì in ritiro con l’Inter ad Appiano Gentile. La sua permanenza in nerazzurro, però, non è certa: Sportitalia annuncia come ci sia una richiesta in Serie A.

CERCATO – Andrea Pinamonti ha avuto due esperienze lontano dall’Inter, al Frosinone nel 2018-2019 e al Genoa nel 2019-2020. Proprio in Liguria potrebbe tornare per la nuova stagione: lo vuole lo Spezia, del nuovo allenatore Thiago Motta che l’ha avuto nella sua breve esperienza in rossoblù. Gli Aquilotti, stando a Sportitalia, lo vogliono avere in rosa e ci proveranno in questi giorni, sperando di raggiungere un accordo. Su Pinamonti si è espresso proprio il nuovo allenatore, nella conferenza stampa di ieri (vedi articolo).