Pinamonti resta all’Inter? Un motivo alla base del possibile veto – SI

Andrea Pinamonti Inter

Pinamonti è stato accostato a diverse squadre, e oggi l’allenatore dell’Eintracht Francoforte l’ha citato esplicitamente (vedi articolo). Tuttavia, secondo quanto riportato durante “Sportitalia Mercato”, l’attaccante classe ’99 potrebbe anche rimanere all’Inter.

QUARTA PUNTA CONFERMATA? – L’Inter potrebbe decidere di mantenere Andrea Pinamonti in rosa per la seconda parte di stagione. L’attaccante classe ’99 è fuori da quasi due mesi, dopo un infortunio rimediato con l’Italia Under-21. In questi giorni si è parlato tanto di Benevento e Bologna, così come dell’Eintracht Francoforte. I sanniti vorrebbero prenderlo in prestito con obbligo di riscatto, e il loro direttore sportivo Pasquale Foggia a Sportitalia ha detto che è un ottimo giocatore. Tuttavia, stando al giornalista dell’emittente Luca Cilli, è possibile che alla fine i nerazzurri lo confermino. Le varie opzioni valutate per la quarta punta non convincono in fondo, quindi per il momento la cessione è congelata. In aggiunta non ci sono offerte per i giocatori in uscita, quindi senza cessioni non potranno essere acquisti. E Pinamonti potrebbe tornare utile una volta recuperato dall’infortunio.