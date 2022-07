Pinamonti recupera per l’amichevole dell’Inter ma difficilmente andrà in campo – CdS

L’Inter sabato sarà impegnata nella terza amichevole di questo pre-campionato contro il Lens, in Francia. Come riportato dal Corriere dello Sport, Andrea Pinamonti ha recuperato dall’infortunio ma difficilmente sarà impiegato.

NON IMPIEGATO – L’Inter in vista dell’amichevole di sabato (ore 18:30) contro il Lens, recupera Andrea Pinamonti ma difficilmente potrà contare sul suo impiego. L’attaccante nerazzurro, come successo a Ferrara ad Alexis Sanchez, non sarà utilizzato per una scelta dettata solamente dal mercato. Ricordiamo che il calciatore è seguito da Atalanta, Monza e Salernitana, ma attenzione al Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti