Pinamonti, in quattro lo richiedono dall’Inter: lui ha dato una priorità − Sky

ASTA − Andrea Pinamonti è sicuramente uno dei giocatori ad aver maggior mercato in Serie A. Il classe 1999 ha vissuto un’ultima grande stagione all’Empoli, contribuendo con 13 gol alla salvezza della squadra di Aurelio Andreazzoli. Adesso è richiesto da ben quattro squadre: Monza, Salernitana, Fiorentina e Atalanta. Una vera e propria asta per l’attaccante di proprietà dell’Inter. Lui ha dato già la sua preferenza all’Atalanta. Il ragazzo vuole giocare nella squadra di Gian Piero Gasperini. A riportarlo è Marco Demicheli di Sky Sport. Per chiudere l’operazione tra Atalanta e Inter manca solamente l’accordo tra i due club. La valutazione dell’Inter è di 20 milioni di euro.