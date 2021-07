Pinamonti, quale futuro all’Inter? Valutazioni in corso per Inzaghi

Andrea Pinamonti difficilmente troverà più spazio nell’Inter, rispetto alla scorsa stagione. Ma il suo futuro dipende da Simone Inzaghi.

IN BILICO – Andrea Pinamonti chiude la stagione 2020/21 con un sorriso amaro. Il 22enne trentino può infatti festeggiare lo Scudetto vinto con l’Inter, club in cui è cresciuto. Ma il suo contributo arriva solo a titolo acquisito, e la stagione si chiude con un solo gol in 8 presenze. E al momento non si può sapere se Simone Inzaghi punterà su di lui più di quanto abbia fatto Antonio Conte. L’unica certezza è che il cartellino del numero 99 è difficile da piazzare. Innanzitutto perché l’Inter ci ha investito 20 milioni non più tardi di dodici mesi fa. E poi per via dello stipendio: 2 milioni di euro d’ingaggio sono improponibili per molti club di Serie A, per un giocatore con lo status di quarta punta. Piero Ausilio inoltre ha dichiarato che difficilmente si metterà mano al parco attaccanti dell’Inter (vedi dichiarazioni). All’orizzonte si profila così una nuova stagione da riserva, in attesa dei giudizi del nuovo allenatore.