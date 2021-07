Pinamonti può uscire dall’Inter: forte interesse anche dalla Serie B

Pinamonti potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato estivo. Oltre al campionato maggiore, il giocatore è richiesto anche in Serie B

PUNTA IN USCITA − Dopo la cessione di Achrah Hakimi, l’obiettivo dell’Inter sarà quello di cedere tutti quei giocatori poco centrali nel nuovo progetto tecnico targato Simone Inzaghi. Uno di questi potrebbe essere Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 1999 è, al momento, la quarta punta nerazzurra dietro ai titolari Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, nonché al jolly cileno Alexis Sanchez. In caso di partenza del giocatore italiano, l’Inter andrebbe a prendere un’altra punta (Keita Balde e Felipe Caicedo i nomi sondati). Pinamonti ha delle avances dalla Serie A, ma come riporta il portale “Serie B news.com”, il giovane attaccante è richiesto anche in Serie B. Nello specifico, sarebbero tre le big che avrebbe chiesto informazioni alla dirigenza meneghina, ovvero Monza, Parma e Brescia. Le Rondinelle, guidate in panchina da Pippo Inzaghi, sarebbero vogliose di portarlo al Rigamonti con una parte dell’ingaggio pagato dall’Inter.