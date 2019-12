Pinamonti e il periodo buio: occhio alla Roma. Inter valuta, ma a giugno…

Pinamonti sembrava sul punto di esplodere, ma non sta rendendo al massimo con la maglia del Genoa. A gennaio, attenzione al forte interesse della Roma per completare l’attacco, ma si è parlato anche di Inter. Di seguito gli ultimi aggiornamenti pubblicati dal “Corriere dello Sport”.

L’OCCASIONE PER ESPLODERE – Le enormi difficoltà del Genoa in questa stagione non hanno certamente aiutato Andrea Pinamonti. Il talento scuola Inter ha messo a segno pochi gol e preso tante insufficienze in pagelle. A gennaio, c’è la Roma, pronta a prenderlo come vice-Dzeko, considerando il possibile addio di Kalinic. Nelle scorse settimane, si è parlato anche di Inter, ma attualmente non sembra un’opzione concreta. Ricordiamo che a fine anno il Genoa dovrà riscattare l’attaccante dai nerazzurri obbligatoriamente per 18 milioni.