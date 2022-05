Pinamonti, pedina fondamentale per arrivare a Bremer. Futuro scritto – CdS

L’Inter chiuderà la sua stagione domenica contro la Sampdoria. Poi ci sarà da lavorare sul mercato. I nerazzurri dovranno cedere almeno un big e tagliare molto gli stipendi ma sicuramente faranno qualche colpo. Per arrivare a Bremer del Torino, pedina fondamentale sarà Andrea Pinamonti.

PEDINA – L’Inter punterà a spendere il meno possibile ma prendendo giocatori forti e mirati. Come si può spendere poco? In due modi, cedendo qualcuno e incassando oppure abbassando il prezzo delle squadre inserendo qualche contropartita molto gradita. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, per arrivare a Bremer del Torino si inserirà nell’offerta Andrea Pinamonti. L’attaccante dell’Inter ora in prestito all’Empoli fa gola a molti e i granata apprezzano, considerando anche che Belotti non ha deciso il suo futuro. La scelta poi starebbe anche a Pinamonti che però, vista la quantità di attaccanti presenti in nerazzurro, farebbe bene a giocare ancora da un’altra parte.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno