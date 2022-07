Pinamonti, ora tocca a lui dire sì a una delle varie offerte. Le opzioni – CdS

L’Inter ha completato, per quanto riguarda il calciomercato in entrata, grandi operazioni. Non si può dire lo stesso per quanto riguarda quello in uscita dove è tutto un po’ bloccato, come per Andrea Pinamonti.

SITUAZIONE – Andrea Pinamonti dove giocherà il prossimo anno? L’Inter ha in casa ancora il giocatore classe ’99 che l’anno scorso ha fatto benissimo a Empoli. Fino a ieri si erano fatte avanti due squadre fortemente interessate, il Monza di Galliani e Berlusconi e l’Atalanta di Gasperini. A queste ora va aggiunta anche la Salernitana che ha un principio d’accordo con l’Inter per il cartellino del giocatore. Perché dunque l’affare non si concretizza? Il fatto è tutto legato alla volontà di Pinamonti. L’attaccante, dopo aver vinto lo scudetto con l’Inter da comparsa e aver salvato l’Empoli da protagonista assoluto con 13 gol, vorrebbe fare il salto di qualità secondo il Corriere dello Sport. Ecco dunque perché, nonostante la Salernitana abbia un allenatore del calibro di Nicola che già lo ha allenato al Genoa, Pinamonti ancora non cede alla corte dei campani e prende tempo. Senza dimenticare come, una piazza come Sassuolo, è rimasta priva di Gianluca Scamacca…

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno