Pinamonti, ora è caso al Genoa: Inter chiamata a discuterne (con un altro)

Pinamonti sta perdendo terreno nelle gerarchie del Genoa, che sta ribaltando la rosa in vista di gennaio. L’Inter l’ha ceduto a sei mesi fa con diritto di riacquisto e ora le due società dovranno discutere per capire la soluzione migliore. A riportarlo è Sky Sport.

ATTIVISSIMI – Il Genoa, dopo aver cambiato allenatore con Davide Nicola al posto di Thiago Motta, sta rivoluzionando la rosa. Nel giovedì appena concluso sono stati ufficializzati i ritorni di Mattia Perin e Valon Behrami, con Mattia Destro che ha svolto le visite mediche ed è pure lui un rientro. Chi segue con interesse i movimenti di Enrico Preziosi è l’Inter, viste le situazioni di Ionut Andrei Radu e Andrea Pinamonti. Come riporta Sky Sport le due società dovranno parlare sia per il portiere sia soprattutto per l’attaccante. I rossoblù, ultimi in classifica in Serie A, a giudicare dai primi movimenti di mercato sembrano non voler più puntare sui due in orbita nerazzurra. Per l’attaccante, in particolare, con Destro gli spazi rischiano di ridursi molto: c’è la possibilità di una recompra anticipata per poi girarlo altrove dove abbia maggiore minutaggio. Un piccolo problema ulteriore per l’Inter, che sperava di lasciare Pinamonti al Genoa per tutta la stagione e farlo crescere con tranquillità.