Pinamonti oggi niente Inter-Genoa, poi il mercato? C’è l’opzione – Sky

Pinamonti è rimasto in panchina per tutta Inter-Genoa (vedi articolo). L’attaccante può lasciare i nerazzurri entro il 31 agosto, con un’opzione favorita per lui secondo Sky Sport.

ESPERIENZA IN ARRIVO – La prossima destinazione di Andrea Pinamonti dovrebbe essere l’Empoli, stasera sconfitto 1-3 dalla Lazio (vedi articolo). È quanto afferma Gianluca Di Marzio, nel corso di “Sky Calcio – L’Originale”. Il giornalista aggiunge: «Questa è la volontà dell’Inter, ma anche dell’Empoli. Al posto di chi giocherebbe? Se la giocherà penso con Leonardo Mancuso. Dovrebbe essere Patrick Cutrone e Pinamonti la coppia». Per il classe ’99, non impegnato in Inter-Genoa di oggi, previsto un trasferimento in prestito in Toscana da qui al 31 agosto.