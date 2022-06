Pinamonti, occhio all’interesse del Torino. Inter vuole monetizzare – CdS

L’Inter deve assolutamente incassare molti soldi da questo mercato per chiudere il bilancio in attivo di 60/70 milioni. Un nome che fa gola a molti club è Andrea Pinamonti, lo scorso anno ad Empoli.

CORTE – L’Inter necessita di vendere e incassare molti soldi. Un profilo adatto per farlo è quello di Pinamonti. L’attaccante classe ’99, lo scorso anno all’Empoli, piace a mezza Serie A. L’Inter, come spiega bene il Corriere dello Sport, valuta il suo gioiellino non meno di 20 milioni di euro. Una cifra congrua considerando che Pinamonti ha segnato 13 reti in Serie A lo scorso campionato. Come ultima squadra si è inserito il Torino di Cairo che è pronto a salutare il Gallo Belotti. Insomma, tanti intrecci ma l’Inter, meno di 20 milioni, non lo valuta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti