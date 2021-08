Pinamonti occasione per arrivare all’obiettivo Vlahovic-Inter? Contatti diretti

Pinamonti può risultare utile per l’Inter per arrivare all’ultimo obiettivo in attacco. Come riporta il sito “Firenze Viola” nei contatti (riguardanti anche Vlahovic) si è parlato con la Fiorentina del classe ’99.

OPZIONE DI SCAMBIO? – Alla Fiorentina interessa Andrea Pinamonti e la società gigliata ne ha già parlato con l’Inter. Stando a “Firenze Viola” questo è avvenuto nei contatti fra le due dirigenze per Dusan Vlahovic. Il serbo è il richiesto per completare l’attacco, dopo Duvan Zapata, nonostante il pressing di altri club (vedi articolo). Per l’attaccante classe ’99, però, c’è una richiesta espressa dei viola. Chissà che non possa essere proprio Pinamonti una parziale contropartita per arrivare a Vlahovic.

Fonte: FirenzeViola.it – Alessio Del Lungo