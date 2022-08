Pinamonti, nuovo contatto Inter-Sassuolo: la strategia! Stand-by Atalanta – AP

Pinamonti è vicino all’addio all’Inter con due squadre interessate, vale a dire Sassuolo e Atalanta. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, proprio oggi la dirigenza nerazzurra ha avuto contatti con Carnevali. Di seguito tutte le novità

MOVIMENTI – Andrea Pinamonti è in bilico, ma certamente molto più vicino all’addio all’Inter che alla permanenza. Sull’attaccante ci sono Sassuolo e Atalanta, con i neroverdi attualmente più attivi: “Pinamonti: nuovo contatto stamattina Carnevali–Inter. La strategia Sassuolo è chiudere Raspadori–Napoli e poi offrire 20 milioni. L’Atalanta per ora è in stand-by”, queste le ultime di Alfredo Pedullà.