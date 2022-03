Pinamonti non solo Sassuolo, piace al Torino: una pedina per Bremer – TS

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter in prestito a Empoli, secondo TuttoSport piace anche al Torino e potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare a Bremer.

UNA PEDINA – Pinamonti è una delle rivelazioni di questa stagione se parliamo di giovane attaccanti, e anche italiani, del nostro campionato. L’attaccante sta facendo bene a Empoli e non è da escludere a priori che l’Inter decida di riportarlo a casa, ma è innegabile che, dovendo fare mercato, la dirigenza dell’Inter pensino a Pinamonti come una pepita d’oro. Il calciatore in Serie A piace alla Lazio (Maurizio Sarri lo vorrebbe come alternativa a Ciro Immobile) e al Sassuolo, sempre attenta ai profili italiani e di prospettiva. Con i neroverdi, inoltre, il calciatore potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a Scamacca e/o Frattesi. Ma attenzione perché secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, il giovane attaccante cresciuto nelle giovanili nerazzurre è seguito anche dai granata, che dalla prossima stagione saluteranno sia Belotti che Zaza. L’Inter, come raccontato da mesi, corteggia Bremer. Il brasiliano è l’obiettivo principale per la difesa ed ecco perché Pinamonti potrebbe essere inserito nella trattativa.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini