Pinamonti, non solo il Monza: tre squadre di Serie A, asta per l’Inter

Pinamonti è ben richiesto in Serie A dopo l’ultima ottima stagione a Empoli. Da Sportitalia Pedullà segnala ben tre club, fra cui il Monza, che potrebbero così aiutare l’Inter a far scatenare un’asta.

LE RICHIESTE – Andrea Pinamonti è un nome cercato in Serie A. L’attaccante classe ’99 torna all’Inter dopo un anno in prestito all’Empoli, dove ha segnato tredici gol in trentasei presenze, ma è improbabile che rimanga. Su di lui si è detto a lungo del Monza, ma i brianzoli appena promossi non sono l’unica squadra. Alfredo Pedullà fa anche i nomi di Fiorentina e Torino, coi granata che devono sostituire Andrea Belotti in scadenza di contratto. A breve attesi rilanci per Pinamonti, con l’Inter che punta a ottenere una buona cifra dall’eventuale cessione.