Pinamonti, non solo il Monza: altri due club passano dall’Inter

Pinamonti è uno dei nomi su cui l’Inter si concentra per avere una buona cifra in entrata. Dopo il vertice con Galliani (vedi articolo) Marchetti, ospite di Sky Sport 24, spiega come ci siano altri due club oltre al Monza che sembra perdere terreno.

DOVE VA? – C’è un nome che è oggetto del mercato in uscita, quello di Andrea Pinamonti. Luca Marchetti indica le opzioni: «Adriano Galliani sa benissimo che l’incontro con l’Inter era per Pinamonti. Su di lui anche Fiorentina e Atalanta, ma è un oggetto del desiderio del Monza. Dovrà parlare con l’avvocato che lo gestisce, Rafaela Pimenta, ma è una trattativa che sta portando avanti. Il Monza prova a prendere i giovani più forti possibili perché l’obiettivo è andare nella parte sinistra della classifica».