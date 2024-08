Pinamonti, non solo Inter: un altro club di Serie A ci pensa!

L’Inter continua a monitorare la situazione attaccanti, sperando in una possibile doppia-cessione. Tra i nomi fatti nel corso di queste settimane anche quello di Andrea Pinamonti, cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro. L’attuale attaccante del Sassuolo retrocesso in Serie B, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è anche nel mirino di un altro club di Serie A.

NUOVO INTERESSE – Andrea Pinamonti potrebbe presto lasciare il Sassuolo retrocesso in Serie B. Con l’addio di Mateo Retegui, trasferitosi a una nuova destinazione in questa sessione di mercato, il Genoa si trova nella necessità di rinforzare il reparto offensivo. Il club rossoblù è alla ricerca di un attaccante giovane e di prospettiva, in grado di garantire gol e continuità nel lungo termine. Tra i nomi che stanno circolando nelle ultime ore proprio quello di Pinamonti. Pinamonti, attualmente in forza al Sassuolo, è un profilo che il Genoa segue con attenzione. Nonostante la retrocessione del Sassuolo in Serie B, il club emiliano non sembra intenzionato a svendere i propri giocatori, e il prezzo del cartellino dell’attaccante classe 1999 resta elevato.

Inter sullo sfondo, ma il “problema” non cambia

PRIMA LE CESSIONI – Non è solo il Genoa a essere interessato a Pinamonti. Anche l’Inter ha mostrato in passato un certo interesse per l’attaccante, che ha già vestito la maglia nerazzurra durante la sua carriera. L’Inter ha attualmente altre priorità e prima di poter investire in nuovi acquisti, dovrà necessariamente cedere alcuni giocatori. Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono i principali indiziati a lasciare Milano, e solo in quel caso il club di Simone Inzaghi potrebbe tornare alla carica per Pinamonti. Parallelamente, l’Inter continua a monitorare la situazione di Albert Gudmundsson, Anche in questo caso, però, eventuali movimenti di mercato dipendono dalle cessioni, con la dirigenza nerazzurra che rimane attenta, ma sull’islandese resta forte l’interesse della Fiorentina pronta ad affondare il colpo qualora dovesse cedere Nico Gonzalez.