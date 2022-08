Pinamonti, non solo Atalanta: Sassuolo pronto a inserirsi in un caso

Andrea Pinamonti sembra ormai essere destinato all’Atalanta (vedi articolo). Il Sassuolo, però, resta sempre fortemente interessato al giocatore. Nel caso in cui – dopo Gianluca Scamacca – anche Giacomo Raspadori dovesse lasciare i neroverdi, questi ultimi cercherebbero di inserirsi nella trattativa con l’Inter.

PRONTI A INTERVENIRE – Dopo l’ottima stagione dello scorso anno con la maglia dell’Empoli, Andrea Pinamonti è uno dei giocatori dell’Inter più richiesti. In seguito al rifiuto dell’attaccante alle destinazioni Monza e Salernitana, l’Atalanta parrebbe la squadra più accreditata per ingaggiare il giocatore. Affare destinato a chiudersi già in settimana, ma con una possibile incognita. Quest’ultima porta il nome di Sassuolo: i neroverdi sono interessati a Pinamonti e a Cesare Casadei (vedi articolo), specialmente in un caso. Ovvero che si concretizzi nei prossimi giorni la cessione di Giacomo Raspadori alla Juventus o al Napoli. A quel punto, se l’attaccante non fosse ancora ufficialmente alla corte di Gasperini, il Sassuolo proverebbe a inserirsi di prepotenza.