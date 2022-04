Pinamonti non in saldo ma l’Inter ha un piano (diverso per Satriano) – CdS

Pinamonti si sta ritagliando il suo spazio in prestito e in estate farà ritorno all’Inter. Non sarà l’unico attaccante destinato al rientro. Sull’eventuale permanenza, invece, bisogna valutare. Come ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la sensazione è che il futuro di Satriano possa essere diverso da quello del centravanti scuola Inter

FUTURO OPPOSTO – In estate l’Inter non sacrificherà solo un titolare, come potrebbe essere Lautaro Martinez (vedi articolo). La società nerazzurra proverà a fare cassa anche con alcuni giovani in uscita. E proprio per quanto riguarda l’attacco, il classe ’99 Andrea Pinamonti può essere inserito nell’operazione per portare il coetaneo Gianluca Scamacca a Milano. Da trovare la quadra con il Sassuolo per quanto riguarda l’accordo sulle valutazioni dei cartellini dei due attaccanti italiani. Che il Sassuolo spari alto per Scamacca è noto ma anche Pinamonti – autore della doppietta decisiva contro il Napoli – non è certo in saldo. Soprattutto vista l’ottima stagione con l’Empoli in Serie A (vedi classifica cannonieri). Secondo il punto fatto dal collega Andrea Ramazzotti per il Corriere dello Sport oggi in edicola, il classe 2001 Martin Satriano, attualmente in prestito al Brest in Ligue 1, ha richieste proprio dalla Francia ma anche dall’Inghilterra e della Spagna. A differenza di Pinamonti, l’attaccante uruguayano ha qualche possibilità di rientrare in Italia per restare nella rosa dell’Inter di Simone Inzaghi nella prossima stagione. Uno scenario ancora tutto da scrivere, in ogni caso, come riportato anche da Tuttosport (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

