Pinamonti non ha ancora aperto all’Empoli. Altre 2 squadre interessate – SI

Pinamonti rimane sempre nel mirino dell’Empoli, ma secondo il giornalista Pedullà il giocatore non ha ancora detto sì ai toscani.

GIORNI CHIAVE – Il passaggio cruciale del mercato dell’Empoli riguarda Andrea Pinamonti dell’Inter. Il club toscano sta provando ad incassare il sì del giovane attaccante che però non ha ancora dato l’apertura definitiva. È sicuramente intrigato dalla proposta. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà a “Lo sai che?” su Sportitalia, per Pinamonti c’è anche la possibilità dell’Hellas Verona se non prendesse un altro attaccante. Rimane sullo sfondo l’ipotesi Sampdoria. Nel fine settimana si potrebbe arrivare a una soluzione.