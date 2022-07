Pinamonti, niente Monza? Galliani: «Coperti in attacco! Serve altro ruolo»

Adriano Galliani chiude le porte del Monza per Andrea Pinamonti. L’Amministratore Delegato dei brianzoli su Sportitalia ha parlato del mercato ed esclude altri colpi in attacco.

NO DEL MONZA – Anche Adriano Galliani esclude altri colpi in attacco per il Monza, che da tempo seguiva Andrea Pinamonti. A questo punto l’ex Empoli potrebbe essere veramente a un passo dalla Salernitana. Queste le parole dell’Amministratore Delegato: «Vedo che i giornali continuano a parlare di un attaccante perché sbagliano. Lavoriamo sul difensore e non sull’attaccante. La nostra priorità è un difensore. Petagna? ancora è tutto da vedere, ora serve un difensore, molto forte. In attacco siamo coperti».