Pinamonti-Napoli si complica: c’è l’Inter? Llorente segue la vicenda – CdS

Il Napoli nelle ultime ore sta valutando la possibilità di acquistare un nuovo centravanti per la prossima stagione, o possibilmente già subito così da liberare Fernando Llorente, che interessa all’Inter. La società azzurra secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” ieri avrebbe valutato anche l’opzione Andrea Pinamonti, al momento al Genoa – che dovrebbe riscattarlo dall’Inter per 18 milioni -, ma la situazione è complicata.

LA MATASSA – Le ultime 72 ore di mercato potrebbero essere interessanti soprattutto per quanto riguarda alcuni attaccanti di Serie A. L’arrivo di uno tra Andrea Petagna e Andrea Pinamonti al Napoli potrebbe liberare Fernando Llorente che interessa fortemente all’Inter. Nelle intenzioni del Napoli ci sarebbe quella di acquistare subito Petagna dalla Spal e lasciarlo in prestito fino al termine della stagione, anche se nelle ultime ore aveva già valutato l’opzione Pinamonti. La situazione per lui resta ancora ingarbugliata dato che il Genoa dovrebbe riscattarlo dall’Inter (18 milioni la cifra pattuita), ma secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere anche di contro-riscattare l’attaccante prodotto della primavera e metterlo subito a disposizione di Antonio Conte per questo finale di stagione. Una matassa, quella legata ai centravanti, destinata a sciogliersi in qualche modo entro venerdì 31 dicembre, giorno della chiusura definitiva del mercato di gennaio. L’Inter dovrà fare almeno l’ultimo colpo per regalare a Conte il vice-Lukaku (oltre che il sostituto numerico di Matteo Politano, anche lui ceduto al Napoli).