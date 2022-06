Pinamonti, Monza molto interessato ma c’è un altro club! Riflessioni – AP

Pinamonti è in uscita dall’Inter ed è certamente tra i più richiesti finora. Oltre al Monza di Galliani, che proprio oggi come documentato da Inter-News.it ha incontrato la dirigenza nerazzurra (QUI le parole dell’amministratore delegato), c’è anche il Torino. Possibile pedina per arrivare a Bremer? Di seguito le ultime di Pedullà

RIFLESSIONI – Andrea Pinamonti piace molto al Monza neopromosso di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ma sull’attaccante c’è anche il Torino. L’Inter con il club granata sta trattando Gleison Bremer e non è escluso che possa utilizzare proprio lui come pedina. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, fa il punto della situazione: “Pinamonti, il discorso è semplice: con tutto il rispetto per il Monza (molto interessato) almeno per qualche giorno vuole riflettere. C’è, da sempre, anche il Torino”.