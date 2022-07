Pinamonti mette in stand by il Monza. Vuole il salto di qualità – CdS

L’Inter lunedì, con le visite mediche e la firma sul contratto di Raoul Bellanova, completerà la sequenza di cinque acquisti in un mese. Ora però c’è anche da pensare alle cessioni e Andrea Pinamonti è un nome caldo.

DESTINAZIONE – Sicuramente, dal nome di Pinamonti, l’Inter spera di racimolare un bel gruzzolletto. L’attaccante lo scorso anno ha fatto benissimo all’Empoli e ha dimostrato di essere un valido attaccante per la Serie A. Il Monza ci ha messo gli occhi sopra da tempo ma come spiega il Corriere dello Sport i brianzoli sono stati messi in stand-by dal giocatore. L’Atalanta è un’altra pretendente seria e la preferita dall’attaccante che vorrebbe provare uno scatto di carriera e andare in una realtà affermata del nostro calcio.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta