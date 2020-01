Pinamonti, Marroccu (d.s. Genoa) chiude i discorsi: “Rimarrà qui! Radu…”

Condividi questo articolo

Pinamonti negli ultimi giorni era al centro di rumors di mercato che lo volevano vicino al Napoli, in ottica Llorente all’Inter (vedi articolo). Il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, di fatto toglie dal mercato il centravanti di proprietà dell’Inter ai microfoni di “We Are Genoa”, in onda su “Telenord”. Di seguito le sue dichiarazioni, con chiusura su Radu (vedi articolo)

CHIUSURA – Andrea Pinamonti non lascerà il Genoa a gennaio, parola di Francesco Marroccu, direttore sportivo rossoblù: «Sul centravanti, inteso come prima punta, non faremo nessuna operazione perché ne abbiamo anche troppi. Valuteremo qualcosa. Pinamonti? Rimane sicuramente. Portiere? Stiamo cercando eventualmente di facilitare l’uscita di Ionut Radu per consentigli di andare a giocare altrove (QUI la nostra esclusiva con l’agente del portiere)».