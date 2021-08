Pinamonti lascia l’Inter: chiusura con l’Empoli entro stasera

Andrea Pinamonti è molto vicino a lasciare l’Inter. L’attaccante è in trattativa con l’Empoli da diversi giorni ed entro stasera potrebbe arrivare il sì definitivo al trasferimento.

L’Inter è molto attiva sul mercato in entrata, alla ricerca di un attaccante, ma anche in quello in uscita. Secondo Alfredo Pedullà dovrebbe chiudersi entro la serata di oggi il trasferimento di Andrea Pinamonti all’Empoli. L’attaccante è in trattativa col club toscano da diversi giorni e l’Inter ha temporeggiato solo in attesa di trovare un altro attaccante sul mercato. La chiusura per Pinamonti all’Empoli potrebbe essere anche un segnale di un’accelerata sul fronte del nuovo attaccante per Simone Inzaghi.