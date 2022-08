Pinamonti lascia l’Inter, ecco quando scatta l’obbligo di riscatto per il Sassuolo – CdS

Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo, cambia però la formula perché lascia l’Inter in prestito con l’obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Il Corriere dello Sport questa mattina offre ulteriori dettagli riguardo la formula.

QUANDO SCATTA – Andrea Pinamonti lascia definitivamente l’Inter per trasferirsi al Sassuolo. Una nuova avventura per il centravanti dopo l’esplosione, la scorsa stagione, con la maglia dell’Empoli. Il giocatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatterà in automatico al primo punto per i nero-verdi conquistato dopo l’1 febbraio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti