Pinamonti, la crescita è evidente. L’Inter ha in casa la nuova punta? – TS

L’Inter alle 21 ha una sfida cruciale, la prima della stagione, contro la Juventus. La Supercoppa Frecciarossa italiana è il primo trofeo messo in palio in questa stagione e i nerazzurri vogliono confermarsi. Intanto però si fanno riflessioni sul mercato e un occhio cade su Andrea Pinamonti.

CRESCITA – Non è una partita come le altre. Alle 21 l’Inter si gioca la Supercoppa Italiana contro la Juventus, non l’ultima delle rivali. Una sfida spettacolare pronta ad infiammare San Siro ma intanto i nerazzurri sono concentrati anche sul mercato, invernale ed estivo prossimo. All’Inter piace il nome di Gianluca Scamacca del Sassuolo per rinforzare il reparto offensivo (vedi articolo) visto che Dzeko compirà 36 anni nel 2022. Secondo Tuttosport però, l’Inter potrebbe avere la soluzione di livello per l’attacco già in casa. Il nome è quello di Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 è ora in prestito all’Empoli e nella squadra toscana ha già segnato 7 gol in 20 presenze in A. Se la crescita continuasse così Marotta e la dirigenza dell’Inter potrebbero pensare anche a lui come nuovo attaccante di scorta senza fare follie sul mercato cercando di puntellare invece altri reparti. Oppure potrebbe essere usato come pedina di scambio, magari proprio con il Sassuolo, per arrivare a uno tra Scamacca e Raspadori.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini – Fabio Riva