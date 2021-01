Pinamonti, interesse Eintracht. Hütter conferma: “Giocatore interessante”

Andrea Pinamonti Inter

Pinamonti potrebbe lasciare l’Inter durante la finestra di calciomercato invernale. Sulle sue tracce c’è il Benevento, rivelazione della Serie A, ma anche l’Eintracht Francoforte (vedi articolo). L’allenatore della squadra tedesca, Adi Hütter, conferma l’interesse per l’attaccante nerazzurro. Di seguito le sue parole, riportate dalla Bild

CONFERME – Andrea Pinamonti potrebbe lasciare l’Inter a gennaio. L’attaccante nerazzurro, che contro la Sampdoria non era nemmeno in panchina, piace molto al Benevento in Serie A (vedi articolo) ma anche all’Eintracht Francoforte. Il tecnico della squadra tedesca, Adi Hütter, conferma l’interesse: «Pinamonti? Certo, lo conosco. Un giocatore molto interessante. Ma abbiamo in mente diversi candidati».

