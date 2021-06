Pinamonti, interesse del Cagliari. Si cerca intesa per Nainggolan – TS

Secondo quanto riferito dal “Tuttosport” su Andrea Pinamonti, c’è da registrare l’interesse del Cagliari. Sul piatto anche Nainggolan, per cui si cerca una soluzione definitiva dopo due anni di prestito.

INTERESSE – L’Inter, in questa fase del mercato, pensa principalmente alle uscite. Particolarmente caldo l’asse con il Cagliari: c’è da trovare, infatti, una soluzione definitiva per Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter che ha trascorso l’ultimo anno e mezzo in Sardegna. Il belga ha un ingaggio pesante, da circa 4,5 milioni, troppi per le casse del Cagliari. Il belga è disposto a ridursi l’ingaggio, a fronte di un contratto più lungo: dall’Inter, però, si aspetta una buonuscita, che i nerazzurri non sembrano disposti a concedere. A bilancio, il belga, pesa ancora per 9,5 milioni: i nerazzurri, per andare incontro al Cagliari, sono disposti ad accettare una minusvalenza, ma non vogliono cedere sul fronte buonuscita. L’intesa fra i due club sembra ancora lontana.

NOME NUOVO – Nei discorsi fra Inter e Cagliari per Nainggolan è uscito fuori anche il nome di Pinamonti. Secondo quanto riferito da “Tuttosport”, l’attaccante nerazzurro è il nome scelto per sostituire Simeone in Sardegna. L’operazione, però, è difficile: Pinamonti ha un ingaggio importante, circa 2 milioni, e l’Inter, appena un anno fa, per riprendere il calciatore dal Genoa ha versato 8 milioni più 12 di bonus. Si proverà a trovare l’intesa sulla base di un prestito, magari oneroso, con diritto di riscatto.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport