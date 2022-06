Pinamonti, interesse concreto dell’Atalanta ma l’offerta è ancora bassa – AP

Pinamonti ad oggi non ha ancora deciso la sua prossima destinazione proprio perché, come riportato da Alfredo Pedullà, l’interesse dell’Atalanta è reale, ma non basta.

INTERESSE CONCRETO – L’Atalanta ha messo gli occhi su Andrea Pinamonti, ma c’è ancora distanza con l’Inter. Anche il giovane centravanti gradisce la destinazione, soprattutto perché molto apprezzato anche da Gian Piero Gasperini. L’Atalanta, però, offre 10 milioni più bonus mentre l’Inter chiede circa una ventina di milioni, soldi che il Monza avrebbe anche messo sul tavolo.

Fonte: alfredopedulla.com