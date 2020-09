Pinamonti-Inter, i termini dell’accordo col Genoa. Poi due strade – SI

Pinamonti tornerà all’Inter: ne è sicuro Alfredo Pedullà, dopo le parole di apertura del suo agente Raiola (vedi articolo). Il giornalista, nel corso della trasmissione “Aspettando Calciomercato”, ha spiegato quali saranno i termini dell’accordo col Genoa e gli scenari una volta riportato in nerazzurro.

ATTACCANTE DI RIENTRO – Andrea Pinamonti fa ritorno all’Inter, dopo il summit con Mino Raiola. Alfredo Pedullà aggiunge: «È quello che avevamo anticipato ieri, proprio nei dettagli. Succederà che lui ha un contratto, se fosse rimasto al Genoa gli sarebbe scattato un rinnovo a un milione e duecentomila euro. Al Genoa non resta, però ha un contratto in scadenza. L’Inter onora il patto verbale: il Genoa aveva acquistato Pinamonti a diciotto milioni, l’Inter aveva garantito che l’avrebbe ripreso a diciannove. Adesso bisogna metterlo a posto il contratto: se non lo metti a posto può restare all’Inter anche andando in scadenza, però è un attaccante giovane e forte che deve andare a crescere. Si pensa a una formula per adeguargli il contratto, potrebbe essere lui la quarta punta dell’Inter. Magari arrivano altre opportunità, ma al momento è più lui di un altro: le opzioni degli ultimi cinque-sette giorni di mercato le vedremo. Pinamonti intanto torna a essere un giocatore dell’Inter».