Pinamonti, Inter e Sassuolo a cena stasera! Il punto sull’affare – Sky

Pinamonti si avvicina sempre più al Sassuolo. Come rivela Sky Sport, è in corso una cena fra i neroverdi e l’Inter per provare a chiudere l’operazione dell’attaccante classe ’99.

L’INCONTRO – In corso una cena fra Inter e Sassuolo, con Andrea Pinamonti come oggetto della discussione. La notizia la dà Marco Bovicelli, giornalista di Sky Sport, al termine di una giornata dove il trasferimento della punta è apparso molto vicino (vedi articolo). Nel pomeriggio Giovanni Carnevali aveva smentito un’intesa con il giocatore (vedi articolo). Si attendono novità su Pinamonti, per il quale la sensazione è che in tempi brevi si concluderà la trattativa fra Inter e Sassuolo.