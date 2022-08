Pinamonti, Inter e Sassuolo accelerano: altro incontro in poche ore! − Sky

Inter e Sassuolo spingono per Pinamonti, Raspadori permettendo. Altro incontro nel giro di poche ore tra i due club. La volontà è quella di chiudere il più in fretta in possibile

GIRO DI ATTACCANTI − Per Giacomo Raspadori al Napoli siamo al tira e molla sulle cifre: i due club sono sempre in contatto. Sulle cifre ancora non c’è accordo, l’ultima proposta del Napoli è di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Come riportano i colleghi di Sky Sport, ballano 4-5 milioni. Il Sassuolo vorrebbe qualcosa di più sulla base fissa. Il Napoli non concederebbe percentuali di eventuale rivendita. Da capire quanto durerà questa trattativa serrata anche se resta fiducia latente da ambo i lati. L’Inter guarda con attenzione questa trattativa. L’uscita di Raspadori sbloccherebbe l’arrivo di Andrea Pinamonti al Sassuolo. Secondo incontro, a tal proposito, tra Inter e Sassuolo. Oggi a Milano si sono dati appuntamento Beppe Marotta e Giovanni Carnevali. Le due società vogliono andare a dama per chiudere l’operazione.